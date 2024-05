Grêle, pluies diluviennes... les dégâts s'accumulent

Des trombes d'eau et des vents violents se sont abattus, ce dimanche, sur le sud-ouest de l'Hexagone, inondant les routes comme, ici dans le Tarn, ou transformant les allées de ce jardin de Dordogne et torrent boueux. Par endroits, de violents orages de grêle ont occasionné de nombreux dégâts, notamment dans les champs. Cet agriculteur n'a rien pu faire pour protéger sa récolte de blé. Même constat amer à quelques kilomètres de là, chez Adrien Gaignoux, arboriculteur. La grêle avait déjà ravagé une partie de ses pruniers, il y a moins d'un mois. Après cette deuxième vague, il ne lui reste plus rien. " Tout est tombé. Et ceux qui restent sont bien impactés par la grêle. C'est une année où on ne gagnera rien", dit-il. Les départements du sud-ouest sont, ce lundi, en vigilance jaune crue et inondation. Les cours d'eau sont sous étroite surveillance après les fortes pluies du week-end et de ces dernières semaines. TF1 |Reportage B. Guenais, T. Chollet-Lunot, N. Forestier