Grêle, un garage éphémère pour réparer au plus vite

Au total, un réparateur compte près de 1 000 impacts de grêles sur une voiture. Un cas loin d'être isolé. Le 24 juillet dernier, plus de 10 000 véhicules ont été touchés par des grêlons dans la région d'Annecy. Depuis deux semaines, experts et carrossiers sont saturés. Pour faire face à la demande, ils ont ouvert un garage éphémère sous un chapiteau et reçoivent chaque jour plus de 30 sinistrés. Sans ce dispositif, les particuliers devraient attendre plus de trois mois pour obtenir un rendez-vous. Une victime témoigne : "j'avais déjà subi ce problème-là et le délai avait été beaucoup plus long. Donc là, je suis satisfaite du délai de traitement". Son véhicule sera ensuite réparé dans la carrosserie, à moins d'un kilomètre. Un débosseleur aplanit les impacts un par un, un travail très long et minutieux. Le garage n'a pas le choix, il va devoir augmenter ses capacités. Dans la région d'Annecy, de nombreuses carrosseries cherchent maintenant à recruter. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand