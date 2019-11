Grenelle contre les violences conjugales : les mesures annoncées par Edouard Philippe

Le Grenelle contre les violences conjugales finit ce 25 novembre 2019, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, sur des annonces de la part du gouvernement. En 2020, 360 millions d'euros de crédits seront mis à disposition pour lutter contre ce fléau. L'éloignement des auteurs dès les premiers signes, la déchéance de l'autorité parentale et l'assouplissement du secret médical figurent aussi parmi les mesures de lutte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.