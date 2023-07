Grève à Hollywood, les tournages à l'arrêt

À Hollywood, une grève des acteurs vient s'ajouter à la grève des scénaristes démarrée il y a deux mois. C'est une première en 60 ans et cette décision pourrait rapidement stopper toutes les productions. C'était jeudi soir à Londres, la première du film "Oppenheimer". Après avoir remonté le tapis rouge et posé pour la photo, tous les acteurs ont quitté la scène et sont partis par solidarité avec Hollywood en grève. Le mouvement a débuté à Los Angeles le 2 mai dernier, par la grève des scénaristes. Et depuis hier, les acteurs les ont rejoints. Le modèle économique du cinéma a changé avec l'arrivée des plateformes, elles rediffusent les films sans que les professionnels ne soient rémunérés. Selon la présidente du syndicat des acteurs, Fran Drescher, l'ancienne vedette de la série "Une nounou d'enfer", les studios doivent redistribuer l'argent du streaming dès la signature des contrats. L'autre inquiétude de la profession c'est l'intelligence artificielle. Les grands studios jugent les demandes des grévistes irréalistes. Déjà plusieurs tournages de films, mais aussi de séries, sont à l'arrêt. La dernière grève à Hollywood des scénaristes seuls en 2007 avait duré quatre mois et avait coûté deux milliards de dollars aux studios. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Cherifi