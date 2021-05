Grève à La Poste : le désarroi d'une petite commune du Bas-Rhin

Après la fermeture de la gendarmerie, du centre des impôts, le bureau de poste à Marmoutier va réduire ses horaires d'ouverture. Pour les habitants, il s'agit de la première étape avant la fermeture et la suppression du service au quotidien. En ce jour de grève, on remarque une banderole au fronton de la mairie et un message pour exprimer le désarroi d'une commune. Une pétition a également été lancée et une lettre envoyée au président de la République pour sauver le bureau de poste de la commune et de ses 2 700 habitants. Néanmoins, monsieur le maire a peu d'espoir d'être entendu. "La Poste ce n'est plus un service public et c'est très grave", a-t-il déclaré. Comme tous les restaurateurs, Christophe Koerckel s'apprête à rouvrir la terrasse de son établissement. Pour lui, le bureau de poste est évidemment un plus pour le commerce et les petites entreprises de la commune. La Poste, de son côté, justifie sa décision par une diminution de la fréquentation du guichet et envisage de transférer des services postaux chez un commerçant. Les habitants, eux, sont déjà résignés.