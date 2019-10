Grève à la SNCF : comment se faire rembourser ses billets ?

Les billets des trains supprimés, y compris les OuiGo et les Intercités, seront remboursés à 100%. Pour ce faire, il faudra se munir du numéro de dossier et se rendre en gare, en boutique ou sur internet. La demande peut se faire par courrier si le billet est disponible en version papier. Pour les détenteurs de billets dématérialisés, leurs cartes bancaires seront immédiatement recréditées une fois le remboursement validé. Quid des voyageurs qui ont subi des dommages exceptionnels ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.