Grève à la SNCF : les trains des skieurs prioritaires ?

Pour certains voyageurs en gare ce mercredi matin, c'est encore l'incertitude. Solal ne sait pas s'il va pouvoir partir ce week-end. Des vacances menacées, et pour lui, aucun plan B possible. Mais la SNCF a une bonne nouvelle pour lui, la compagnie annonce ce matin qu'un TGV sur deux sera en circulation pendant la grève. Autant de rames classiques que de Ouigo et surtout une priorité pour les vacanciers qui sont au ski. Voici ce que cela pourrait donner : les moyens devraient être concentrés sur les Alpes et les lignes vers Lyon et Grenoble. Incertitude encore sur Bordeaux et les Pyrénées. En revanche, Lille, Rennes, ou encore Brest, pourraient être les grands perdants. Si votre train est supprimé, vous pourrez échanger votre billet gratuitement ou obtenir un remboursement intégral. Insuffisant pour les Bordelais, qui auraient préféré avoir un train. Une lassitude dont s'est aussi fait l'écho le Premier ministre ce matin. Parmi les perdants figureront aussi les habitués des trains régionaux. Selon les syndicats, des TER seront bloqués si aucune négociation n'est envisagée. TF1 | Reportage V. Depret, Y. Chambon