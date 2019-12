Grève à la SNCF : les usagers au bord de l'épuisement

Alors que la SNCF a reporté l'annonce de la liste des trains qui circuleront pour Noël, Elisabeth Borne a assuré qu'il y aurait 850 000 places. Après quinze jours de grève, les voyageurs expriment leur fatigue et leur agacement. En effet, ils font face à des scènes de bousculades et de courses à chaque fois qu'un train entre en gare. Une situation qui fait vaciller le moral des Franciliens à quelques jours des fêtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.