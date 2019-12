Grève à la SNCF : les usagers s'adaptent

La grève à la SNCF se poursuit et les gares sont calmes. À Caen, seuls deux trains sur dix circulent en direction et au départ de la Normandie. Pour être sûr d'avoir un train, chacun y va avec sa petite technique. Certains choisissent de ne plus réserver à l'avance pour éviter les processus de remboursement en cas d'annulation. Ceux qui n'ont pas pu prendre le train optent pour le bus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.