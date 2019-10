Grève à la SNCF : pourquoi le conflit social est-il difficile à résoudre ?

A Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, la tension monte entre la direction et les syndicats de cheminots. Jusqu'ici, la SNCF n'arrive pas à résoudre le conflit social à l'origine de la grève. Pour cause, la direction juge cette dernière comme étant illégale, car lancée sans préavis. Elle refuse également les revendications des grévistes concernant le paiement de leurs jours de grève, et de la prime de 3 000 euros pour la reprise du travail. Une décision très contestée par les cheminots. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.