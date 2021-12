Grève à la SNCF : pourra-t-on partir pour les fêtes ?

Allez-vous pouvoir rejoindre votre famille pour les vacances de Noël ? Incertitude totale ce mercredi matin sur le parvis d'une gare. "C'est ma fille qui devra venir par le train. Je ne sais pas si elle le pourra", lance un passant. Plusieurs appels à la grève ont été lancés par les principaux syndicats cheminots. Dès ce week-end, les axes TGV Sud-Est en direction des Alpes, Nice ou Marseille et Sud-Ouest vers Nantes ou Biarritz pourraient être perturbées. Une grève qui tombe au plus mauvais moment. "On n'est même plus étonné. C'est à chaque fois la même chose. C'est désolant" ; "C'est complétement irresponsable par rapport à tous ces gens qui attendent toute l'année pour pouvoir partir en vacances", confient des voyageurs. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le plan B, c'est la voiture. "Deux jours, c'est trop long" ; "Le covoiturage, ça veut dire plus de temps mobilisé, plus de fatigue et peut-être aussi des frais supplémentaires", se plaignent des voyageurs. Pour le moment, les négociations se poursuivent entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales. TF1 | Reportage T. Leproux, T. Marquez