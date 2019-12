Grève à la SNCF : qu'en pensent les Italiens ?

Puisque le gouvernement et l'intersyndicale campent sur leurs positions, la grève contre la réforme des retraites risque de se poursuivre et de compliquer les fêtes de fin d'année. Celle des cheminots est notamment suivie de près par les habitants à la frontière italienne. Depuis 1990, la loi interdit la grève dans les transports pendant les périodes de vacances en Italie. Entre incompréhension, admiration et indifférence, les avis sont partagés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.