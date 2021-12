Grève à la SNCF : un week-end de galère en perspective

Un jour après l'annonce de la grève par la SNCF, les trains de la gare de Lyon connaissent déjà leurs premières perturbations. Manon tente de rejoindre Grenoble pour y passer les fêtes. Mais un mail lui annonce la suppression de son train. Ce chamboulement de dernière minute fait suite à plusieurs appels à la grève lancés par plusieurs syndicats cheminots. Résultat, dès ce jeudi, un train sur deux circulera entre Paris, Lyon, les Alpes et Marseille. A la veille des vacances de Noël, les voyageurs sont partagés entre colère et incompréhension. "C'est assez difficile de comprendre qu'on fasse grève en ce moment après ce qu'on a vécu avec le Covid", "On se fait tout un plaisir d'aller retrouver sa famille à Noël puis là il n'y a pas de train. Je trouve ça à la limite irresponsable", arguent-ils. Pour beaucoup, l'incertitude sur le départ persiste. En dédommagement, la SNCF prévoit un remboursement de 100% du billet et un bon d'achat de la même valeur. En tout, 50 000 voyageurs sont concernés par les suppressions de trains cette semaine. TF1 | Reportage C. Eckersley, B. Gereys