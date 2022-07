Grève à l’aéroport de Roissy : des vols perturbés

Il fallait être patient ce vendredi matin à Roissy et aussi un peu sportif. Des manifestants ont bloqué l’accès routier à certains terminaux de l'aéroport du Val-d'Oise. Une grève qui a également entraîné l’annulation de plusieurs vols, un sur dix en moyenne dans l’aéroport. Un voyageur révèle qu’il doit rentrer chez lui, mais il s’inquiète s’il va pouvoir reprendre l’avion ou pas. "Je devais partir à 13h15, mais c’est bloqué, on ne peut avancer. J'étais bloquée dans les bouchons pendant plus de deux heures de temps", confie une dame à l’aéroport. "Il n’y a constamment que des perturbations, c’est très pénible", ajoute l’un des passagers. Les voyageurs sont en colère. À Orly, tout comme à Roissy, ce mouvement social pourrait être reconduit jusqu’à dimanche. Les grévistes, membres du personnel des aéroports, veulent une augmentation des salaires. Les manifestants ont déjà annoncé que s’ils n’obtiennent pas gain de cause, ils pourraient envisager une nouvelle grève pour le week-end prolongé du 14 juillet.