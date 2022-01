Grève à l’école : comment les parents s’organisent

Émilie Gilles est maman de deux filles, en moyenne et petite section de maternelle. Elle a reçu un mail il y a deux jours informant qu'en raison d'un mouvement social, l'école de ses enfants sera fermée. "Franchement, c'est la surprise. On ne comprend pas, on ne s'y attendait pas du tout", confie-t-elle. Avec des enfants en bas âge, impossible de télétravailler. Cette année, Émilie et son compagnon ont dû prendre une nounou à plein temps. Devant une école de maternelle à Pérignat-lès-Sarliève (Puy-de-Dôme), beaucoup de parents sont pris au dépourvu. Certains vont être obligés de s'absenter du travail. "C'est vraiment compliqué, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment", "ce n'était pas prévu à l'avance, je vais voir avec mon mari qui les garde", lancent les parents. D'autres parents d'élèves sont plutôt résignés. "Ma femme et moi, on est tous les deux en télétravail. C'est compliqué", affirme un père de famille. A Clermont-Ferrand, un service minimum d'accueil sera mis en place dans certaines écoles. La moitié des établissements devraient être fermés jeudi. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive