Grève à la SNCF : d'importants bouchons en Île-de-France

Au deuxième jour de la grève à la SNCF, le trafic a été très dense ce 4 avril 2018 en Île-de-France. Peu après huit heures le matin, on note 403 kilomètres de bouchons cumulés. Beaucoup ont de nouveaux opté pour la voiture. La consigne à suivre est le covoiturage. A la gare de Noisy-le-Roi, tout est fermé comme beaucoup d'autres gares en Île-de-France. Pour éviter les cohues, la SNCF a mis en place un cordon de sécurité. Les voyageurs doivent attendre que les quais et les trains se vident avant de pouvoir y accéder. L'association des usagers de transport d'Île-de-France réclame une fin rapide du mouvement et appelle le gouvernement et le syndicat à de véritables négociations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.