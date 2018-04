La grève à la SNCF pénalise les professionnels du tourisme

Cette période de vacances devrait être un tremplin pour les professionnels du tourisme. Mais en raison du mauvais temps et de la grève à la SNCF et à Air France, la saison a débuté tardivement. Pire encore, les syndicats ont annoncé que cette grève pourrait être prolongée en juillet-août. Pourtant, rien que pour le mois d'avril, les professionnels du tourisme de tout l'Hexagone ont évalué la perte de chiffre d'affaires à 150 millions d'euros. Les hôteliers sont inquiets. A Bandol, dans le Var, les réservations ont baissé de 17% à 23%. Certains restaurateurs ont même dû renoncer aux recrutements saisonniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.