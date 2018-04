Grève à la SNCF : les PME tirent la sonnette d'alarme

Alors que les syndicats de la SNCF ont annoncé que le mouvement social des cheminots pourrait durcir, les patrons de PME, eux, sont à bout. Avec le retard et l'annulation des trains, c'est tout le fonctionnement de l'entreprise qui est chamboulé. A Lille par exemple, dans une petite entreprise de courtage, la moitié des salariés doit emprunter le train pour se rendre au travail. Ce qui provoque du retard et du stress. Et ce n'est pas tout, puisque cette grève impacte également les clients. Les rendez-vous doivent être déplacés, voire même reportés les jours de manifestation. Le jeudi 12 avril, la Confédération des PME a appelé les syndicats à la responsabilité. Si au cinquième jour de grève les conséquences se font déjà sentir, qu'en sera-t-il pour les 31 restants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.