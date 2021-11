Grève aux Antilles : quelle est la situation en Martinique ?

En Martinique, des barrages de fortune se situent sur les principaux axes routiers. Les manifestants y sont toujours aussi déterminés. La levée des blocages avait pourtant été annoncée mardi par les syndicats, induisant en erreur des automobilistes pris au piège. La situation complique également l'intervention des secours. Sur le parking d'une station de service, un enfant de deux ans est pris en charge par le Samu. Ses parents n'ont pas réussi à rejoindre les services d'urgence. "C'est une situation angoissante, difficile à vivre en tant que parent. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas laisser les services de soins faire leur boulot et sauver des vies", se plaint le père. À Fort-de-France, plusieurs policiers ont été blessés par des éclats de plomb. Une situation tendue selon les images fournies par un témoin de la scène. Les forces de l'ordre ont été sur le qui-vive toute la nuit. Elles sont intervenues à des lieux stratégiques, comme à l'entrée de la capitale. Leur objectif est d'empêcher les pillages et les dégradations de biens. Une mission accomplie pour cette deuxième nuit d'émeutes en Martinique. TF1 | Reportage J.M. d'Abreu, C. Adélaïde