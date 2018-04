La grève des cheminots est lancée

La grève des cheminots est très suivie dans le Nord-Pas-de-Calais. Quatre trains régionaux sur cinq ont été annulés entre Arras et Lille dans la matinée du 3 avril. Les gares sont totalement saturées et pour les usagers, il n'est pas question d'attendre le prochain TER. Les wagons sont surchargés et les voyageurs sont serrés comme des sardines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.