Grève des cheminots : un TER sur quinze circule à la gare de Lyon-Part-Dieu

C'est la cinquième journée de grève pour les cheminots. L'axe Lyon/Saint-Etienne est l'une des plus fréquentées avec 15 000 voyageurs par jour. En cette période de vacances, les départs se font rares. En effet, un TER sur quinze circule actuellement à la gare de Lyon-Part-Dieu. Les usagers se plaignent des horaires qui ne sont pas du tout adaptés à leur journée de travail. Certains doivent complètement réorganiser leur programme pour arriver à temps, que ce soit pour rentrer ou pour aller travailler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.