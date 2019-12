Grève : comment peuvent intervenir les services de secours en cas de besoin ?

Les professionnels de santé sont excédés. Depuis le début de la grève, ils sont, eux aussi, coincés dans les bouchons et ne peuvent pas assurer pleinement leur service. Des ambulanciers doivent par exemple faire le tri dans les priorités pour ne pas se faire piéger dans les embouteillages. Les auxiliaires de vie, pourtant essentiels aux patients, restent souvent coincés faute de transport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.