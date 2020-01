Grève contre la réforme des retraites : le point sur les perturbations

La grève se fait de moins en moins ressentir dans les transports. Par contre, les mobilisations se poursuivent dans les ports et les raffineries. A la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), les salariés durcissent le ton. Aucun produit ne sortira des lieux les 14, 15 et 16 janvier 2020. A Marseille, les dockers sont en tête des manifestations. En Seine-Saint-Denis, des agents de la RATP ont tenté de bloquer la circulation des bus, mais ils ont vite été délogés par les forces de l'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.