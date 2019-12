Grève contre la réforme des retraites : les commerçants restent confiants à Tours

Edouard Philippe n'a pas été rassurant devant les députés LaREM au sujet de l'éventuel arrêt des manifestations contre la réforme des retraites. Pourtant, les commerçants restent confiants après le bilan catastrophique du marché de Noël 2018. Les boutiques des centres-villes font le dos rond et espèrent sauver leur mois de décembre. À Tours, la grève n'a pour l'instant aucun impact sur la consommation des clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.