Grève contre la réforme des retraites : qu'en pensent les Saint-Lysiens ?

La commune de Saint-Lys, en Haute-Garonne, n'est pas directement impactée par la grève contre la réforme des retraites. Toutefois, les Saint-Lysiens suivent de près cette actualité. Il y a ceux qui soutiennent le mouvement pour l'avenir de tous. D'autres, par contre, pensent que la grève a des impacts négatifs sur les commerces et les transports. Une situation qui inquiète les habitants à l'approche de Noël.