Grève dans les transports : 32% des usagers contraints d'échanger leurs billets

La SNCF ne pourra finalement pas transporter tous ceux qui ont réservé des billets. En effet, parmi les 850 000 voyageurs ayant un billet, 53% pourront partir tranquillement. Les 15% seront replacés sur un autre train à cause de l'annulation de leurs TGV. Quant aux 32% restants, ils devront échanger leurs billets. Pourtant, les alternatives ne sont pas toujours idéales. Certains ont donc préféré annuler leurs voyages, d'autant plus que le trajet retour reste encore incertain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.