Grève dans les transports, une journée de débrouille

Ce n'était vraiment pas le bon jour pour que ça arrive. À Lyon, le métro est tombé en panne ce jeudi matin, totalement à l'arrêt. Les trams sont donc pleins à craquer, et même qu'il y en a trois fois moins que d'habitude. Un passager a trouvé un trajet alternatif, mais se perd quand même un peu : "Je suis parti une heure plus tôt, et je ne suis toujours pas arrivé". Dans la gare d'Arras, pas de panne, mais quelques retards sur les trois TER qui vont sur Lille ce jeudi matin. Il y en a dix d'habitude. Le problème, ce n'est pas de monter à bord, mais d'arriver jusqu'ici. La voiture, vous êtes beaucoup à l'avoir privilégié ce matin, 50 % de covoiturage en plus selon l'un des leaders du secteur. Trafic saturé sur l'autoroute A1 près de Lille. Les grévistes ont bloqué les routes. Retour en gare, à 20 km de Paris, à six heures, nous rencontrons des voyageurs stressés. Sur une ligne, un train sur deux seulement. Pour être sûr d'avoir une place, beaucoup se sont levés plus tôt. Paris se rapproche, la rame se remplit, mais ne sera jamais bondée. Des gens pressés, mais rien d'inhabituel pour la capitale. Les caisses ont même été étrangement clairsemées en heure de pointe. Beaucoup sont en télétravail, ont posé leur journée, ou ont renoncé à venir travailler, quitte à y perdre financièrement. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Ninine