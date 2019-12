Grève dans les transports : y aura-t-il des trains à Noël ?

Le week-end avant Noël est le plus chargé de l'année dans les gares. Pourtant, cette année 2019, les usagers se demandent s'ils pourront voyager à Noël. En effet, avec la grève dans les transports, le trafic est très perturbé. Certains ont carrément renoncé aux trains comme moyen de transport. De son côté, la SNCF promet d'essayer d'accomplir des miracles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.