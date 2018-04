Grève de la SNCF : les voyageurs en ont le ras-le-bol

La semaine du 16 avril, les syndicats ont suspendu les négociations avec le ministère des Transports. Ils demandent maintenant à être reçus par le Premier ministre. En attendant, à Marseille, la gare a été déserte. Des voyageurs sont excédés car la grève leur cause trop de désagréments. Et pourtant, le calendrier de la SNCF prévoit encore 27 jours de grèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.