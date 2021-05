Grève des éboueurs à Castres : les déchets s’entassent

Dans l'agglomération de Castres, les déchets s'entassent dans les rues, et ce, quel que soit le quartier. Depuis leur balcon, les habitants se désolent de cette situation qui empire au fil des jours : "si le soleil sort et que la chaleur monte, ça va être assez désagréable et pas très sain". Étant donné que les poubelles débordent, les Castrais déposent leurs sacs comme ils peuvent. En effet, les éboueurs de l'agglomération sont en grève depuis plus de deux semaines. Ils admettent que voir la ville ainsi les attristent, mais ils exigent une revalorisation salariale pour reprendre leur travail. À quelques kilomètres, chez le boulanger-pâtissier Quentin Avizou, on s'inquiète de voir la situation durer. Il accumule chaque jour de nombreux déchets dans sa cour et craint l'arrivée des vermines. C'est donc le système D qui prime. En attendant, la mairie a installé des bennes et depuis plusieurs jours, des agents municipaux interviennent en renfort pour nettoyer la ville. La grève, elle, devrait se prolonger au moins jusqu'à dimanche.