Grève des éboueurs à Marseille : les poubelles s’entassent

Elles commencent à déborder sur les trottoirs de Marseille à tel point qu'à certains endroits, difficile de se frayer un chemin. Depuis jeudi, plus de ramassages des ordures dans six arrondissements de la ville. Et ce n'est pas du goût de tous les habitants. "C'est une honte", "on est envahi par les poubelles et par les rats", se plaignent les riverains. En effet, ce n'est pas la première grève à Marseille. Et à chaque fois, ce sont les mêmes désagréments pour les riverains, mais aussi pour les commerçants. Cette fois-ci, les éboueurs entendent protester contre l'allongement de leur temps de travail. La métropole devrait le faire passer de 28 heures par semaine en moyenne actuellement à une trentaine. Les agents demandent aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité de leur métier. Chose que certains riverains comprennent. Une rencontre est prévue ce lundi après-midi entre les syndicats et la métropole. Faute d'avancées sur les négociations, la grève devrait se poursuivre et les poubelles des Marseillais continuer de déborder.