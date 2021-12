Grève des éboueurs à Toulouse : "gardez vos poubelles"

Elles sont chaque jour un peu plus nombreuses. Les poubelles envahissent les trottoirs de la métropole toulousaine. Une situation qui agace les riverains à la veille de Noël. En cause : la grève des éboueurs. Les négociations pour une baisse de leur temps de travail et une meilleure rémunération sont dans l'impasse. Désemparé, un commerçant ne sait plus quoi faire des ordures qui s'entassent devant son magasin. "Ça me gêne en terme d'image", lance Anouar Borkane. Pour limiter les dégâts, la métropole a conseillé aux habitants de réduire leurs déchets et de ne pas sortir les poubelles dans la rue. À quelques heures du réveillon de Noël, le message a du mal à passer. "Ça m'a fait sourire car quand on est dans des petits appartements, on ne peut pas se permettre de garder les poubelles à l'intérieur", "je pense que la mairie doit mettre un peu du sien pour débloquer la situation", expliquent les passants. Dans l'attente d'un accord, la métropole a fait appel à des prestataires privés pour évacuer la majorité des ordures. Si aucun accord n'est trouvé, les éboueurs comptent poursuivre leur grève pour une période indéterminée. TF1 | Reportage C. Eckersley, J.V. Fournis