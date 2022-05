Grève des éboueurs à Tours : les poubelles s’accumulent

Toutes sortes de déchets envahissent les trottoirs à Tours (Indre-et-Loire). Avec les poubelles qui débordent, les nuisances deviennent évidentes: "on ne peut pas ne pas avoir remarqué", "ce n'est pas hygiénique, c'est triste et ça ne met pas en valeur la ville". Au treizième jour de grève des éboueurs, les poubelles volent la vedette aux monuments tourangeaux. A la sortie de la gare, dans les rues du centre-ville ou sur les terrasses, il est difficile d'accueillir des touristes. "L'odeur est horrible et il y a moyen que ça fasse fuir nos clients", raconte une responsable de restaurant. "C'est vraiment dommage car ça rend notre visite beaucoup moins agréable", lance une touriste. A l'origine du mouvement, il y a la loi de transformation de la fonction publique. La métropole a supprimé des jours d'ancienneté des agents qui demandent des compensations salariales. Des sociétés privées passent ponctuellement pour nettoyer les points les plus sensibles. Mais avec plus de 30°C cette semaine, les habitants espèrent surtout une sortie rapide du conflit TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély