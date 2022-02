Grève des éboueurs : Marseille croule sous les déchets

Voilà le spectacle qu'offrent les rues de Marseille ce mardi sous l'effet du mistral. Des déchets éparpillés par le vent qui jonchent les trottoirs et exaspèrent encore plus les habitants. "Il y a des déchets qui vont sur la route et ça peut faire tomber les motos, les trottinettes", lance une habitante. Dangereux aussi, ces immenses tas d'ordures qui obstruent les rues, alors que certains Marseillais excédés y mettent le feu depuis quelques jours. Situation exceptionnelle et réponse exceptionnelle de la municipalité de Marseille, qui a décidé de faire appel à des sociétés privées pour ramasser ces poubelles. Six bennes tournent depuis ce matin dans les quartiers de la ville les plus encombrés. Ces camions se concentrent aussi sur le littoral de la ville pour éviter que les poubelles qui s'amoncellent finissent dans la mer. Beaucoup craignent aussi un impact écologique sur le littoral méditerranéen, alors que 3 000 tonnes d'ordures s'entassent aujourd'hui dans les rues de Marseille, et que le mistral devrait encore souffler très fort jusqu'à jeudi. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar