Grève des enseignants : dix écoles sur cent fermées à Nantes

À Nantes, la fermeture de certaines écoles a surpris les parents ce 9 décembre 2019. Par conséquent, la garde des enfants suscite une grande inquiétude. Tous les moyens sont mis en œuvre pour résoudre ce contre-temps. Pour certains, grands-parents et nounous sont sollicités. Un service d'accueil d'urgence a également été mis en place dans la ville pour dépanner les parents. La semaine risque d'être longue, la mobilisation des enseignants sera renforcée à partir du 10 décembre 2019.