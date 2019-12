Grève des transports à Noël : le point sur le trafic de ce 20 décembre

La fréquentation des gares bat des records à la gare de Lyon à chaque départ en vacances de Noël. Mais à cause de la grève, c'est un peu la galère. En effet, pour ce 20 décembre 2019, seul un TGV sur deux fonctionnera au niveau national, quatre sur dix pour les TER et un train sur quatre pour les Intercités. Par ailleurs, sur certaines lignes, il n'y a que des allers simples. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.