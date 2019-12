Grève des transports : la circulation en direction du Luxembourg très encombrée

Dans la matinée du 9 décembre 2019, à la gare de Metz, le dernier départ en direction du Luxembourg était fixé à 7 heures 30. Les travailleurs transfrontaliers qui l'ont manqué ont dû prendre les bus de substitution. Mais là encore, aucune garantie de places ni d'horaires. La majorité d'entre eux ont donc pris leur voiture. De ce fait, l'autoroute A 31 et toutes les routes secondaires ont bien été encombrées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.