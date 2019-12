Grève des transports : le taux des grévistes au plus bas

La grève continue ce 23 décembre 2019. Des manifestants ont envahi les quais du métro de la ligne 1 à la Gare de Lyon à Paris, bloquant une partie du trafic. Du côté des métros parisiens, six lignes sont encore fermées. D'ailleurs la SNCF ne prévoit encore que quelques-uns de ses transports. Toutefois, il est à préciser que le taux des grévistes est tombé à 9,2% chez les cheminots, et à 47,7 % chez les conducteurs de train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.