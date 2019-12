Grève des transports : les usagers agacés par la situation

Le trafic ferroviaire est très perturbé depuis le début de la grève contre la réforme des retraites. En cette sixième journée consécutive de manifestation, les usagers commencent à trouver la situation pénible. En effet, ils sont obligés de s'adapter chaque jour. Alors, même s'ils soutiennent la cause des grévistes, ils aimeraient au moins avoir un service minimum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.