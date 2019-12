Grève du 10 décembre : une journée presque normale à Libourne

C'est une journée quasiment comme les autres à Libourne, en Gironde. Outre les quais restés déserts, les autres transports en commun ne présentent aucune difficulté ce 10 décembre 2019. Pas de perturbations à prévoir non plus dans les services publics. Les quatorze écoles publiques de la ville sont toutes ouvertes, malgré quelques enseignants absents. Dans cette commune de 25 000 habitants, les conséquences de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites sont minimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.