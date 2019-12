Grève du 5 décembre : beaucoup de cours annulés dans les écoles de Saint-Etienne

Ce 5 décembre 2019, la journée est également difficile pour les lycéens et les collégiens. Si plusieurs établissements scolaires ont fermé, d'autres sont restés ouverts. Dans ces derniers, de nombreux cours ont été annulés. À Saint-Etienne, dans la Loire, plusieurs élèves ont dû rentrer tandis que d'autres ont fait le déplacement pour seulement quelques heures de cours. Les parents, quant à eux, sont réquisitionnés pour le transport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.