Grève du 5 décembre : certaines écoles assurent un service minimum

Le mouvement de grève de ce 5 décembre 2019 perturbe la vie quotidienne des Français notamment le fonctionnement des écoles. Avec des établissements fermés et des professeurs absents, les parents sont obligés de s'organiser. À Caen, dans le Calvados, un service minimum est assuré par les agents communaux. Dans le village, cinq enseignants sur neuf sont en grève.