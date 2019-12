Grève du 5 décembre : parents et enfants s'organisent

Outre les transports, l'éducation sera également très touchée par la grève du 5 décembre 2019. En effet, deux tiers des écoles pourraient fermer. Dans certains départements, comme dans l'Hérault, le pourcentage de grévistes pourrait approcher les 90%. Pour faire garder leurs enfants, les parents vont devoir s'organiser et les grands-parents pourraient être mis à contribution. Certains craignent déjà que le mouvement se durcisse et se prolonge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.