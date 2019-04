Grève des éboueurs : les ordures s'entassent dans les rues de la métropole lyonnaise

A cause de la grève des éboueurs, les ordures s'empilent sur des centaines de mètre dans les rues de la métropole lyonnaise. Il devient de plus en plus difficile de sentir leur odeur. Les commerces trouvent des solutions en urgence pour éviter les conséquences sanitaires. Quant aux riverains, ils réclament rapidement un grand nettoyage. Après seize jours de grève, les négociations se poursuivent et un accord entre la métropole et le syndicat pourrait en sortir ce 3 avril 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.