Grève générale à La Réunion pour l'arrivée de Macron

Une grève générale pour accueillir Emmanuel Macron : après Mayotte et un crochet par les îles Eparses, le chef de l'Etat est arrivé mercredi après-midi dans une île de La Réunion toujours en situation de crise sociale aigüe, un an après le mouvement des Gilets jaunes. Saint-Denis est quadrillée notamment par un dispositif de sécurité jamais vus sur place. Dans ce territoire de plus de 850.000 habitants, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage atteint 24%, et même 42% chez les jeunes. Le coût de la vie pour un budget moyen de ménage réunionnais est de 7,1% plus élevé qu'en métropole, selon l'Insee, alors que le revenu médian réunionnais est inférieur de 30% au niveau national (AFD, 2015). Après une inflation record en 2018 (+1,8%), les prix augmentent toujours en 2019 (+0,6% depuis le début de l'année).