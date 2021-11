Grève générale en Guadeloupe : les tensions s’amplifient

Cette nuit, la tension semble être montée d'un cran. Des protestataires mettent le feu dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Un peu plus tôt dans la journée, des pompiers non-grévistes tentaient déjà d'éteindre de nombreux départs de feu. Des carcasses de voitures servaient d'obstacles pour barrer la route aux riverains. À quelques kilomètres, à Morne-à-l'Eau, des pompiers grévistes déplacent une voiture brûlée au milieu de la route avant de s'enfuir. À la force de leurs bras, les Guadeloupéens vont se frayer un chemin pour passer. Les blocages se multiplient un peu partout sur l'île. Au CHU de Pointe-à-Pitre, un médecin se retrouve bloqué à l'entrée. Il tente de négocier son passage avec les grévistes mais il n'aura pas gain de cause. Depuis quatre jours, le fonctionnement de l'hôpital est entièrement perturbé. Près de 12% du personnel non-vacciné a été suspendu. Résultat dans tous les services, on tente de s'organiser comme on le peut. Les grévistes se disent déterminés et prêts à poursuivre le mouvement. Face à ce nouveau regain de tension, le gouvernement annonce qu'il va déployer 200 policiers et gendarmes dans les prochains jours. TF1 | Reportage A. Basar, A. Lebranchu, A. Santos, I. Bornacin, S. Cherifi, E. Fauret