Grève : les transports restent perturbés à Marseille

Alors que les mobilisations contre la réforme des retraites sont en baisse, les perturbations persistent. Ce matin, des dépôts de bus et de tramway ont été bloqués un peu partout. À Marseille, les cheminots ont bloqué les voies entraînant l'interruption du trafic pendant des heures. Dans les halls de la gare Saint-Charles, les voyageurs patientent en attendant des informations.