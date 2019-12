Grève : qu'en pensent les habitants de Balaruc-les-Bains ?

L'intersyndicale prévoit une nouvelle journée de grève. Bien que les petites communes soient loin des grandes villes, elles restent concernées par le mouvement. À Balaruc-les-Bains, dans l'Hérault, les habitants ressentent les effets sur leur quotidien. Au marché, par exemple, les allées sont presque vides. Les transports ont également été annulés et les services fermés. Malgré la situation, beaucoup espèrent que la grève continue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.