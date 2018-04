Grève SNCF : le bras continue entre le gouvernement et les syndicats

Malgré les 36 jours de grève annoncés à la SNCF, le gouvernement compte aller au bout de sa réforme ferroviaire. Celle-ci devra être poursuivie "dans l'écoute et la concertation", a affirmé ce 3 avril Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Seulement, "ces négociations ne portent que sur des points accessoires", selon Christophe Jakubyszyn, éditorialiste politique de TF1. Les syndicats, de leur côté, campent également sur leur position. Quel sera l'enjeu de ce bras de fer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.