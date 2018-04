Grève SNCF : c'est parti pour trois mois de bras de fer

Dans la soirée du dimanche 1er avril, la SNCF a dévoilé son plan de circulation. Mauvaise nouvelle pour les usagers, à partir de ce lundi 2 avril, vers 19h, huit conducteurs de train sur dix seront en grève. Les trains régionaux seront les plus touchés. Selon Mathias Vicherat, directeur général du groupe SNCF, le niveau de grévistes est plus important que celui du 22 mars 2018. Le trafic en sera ainsi fortement perturbé. Comment les usagers comptent-ils s'organiser ? Comment savoir si son train est annulé ou en retard ? On fait le point en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.